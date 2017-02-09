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ترامب يدعو نظيره الصينى إلى «علاقات بناءة»
09
فبراير
2017
22:15 PM
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- الرئيس الأمريكى يسعى لتطوير علاقة مع بكين تعود بالفائدة على البلدين.. والبيت الأبيض يرفض أى انتقاد لغارة «الكوماندوس» فى اليمن
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