-
رياضة
- أبو هشيمة: جوائز البطولة العربية 4 أضعاف نظيرتها الإفريقية
- مارادونا ينضم للعمل بـ«فيفا»
- هاني رمزي يطلب مواجهة السنغال والكاميرون
- بالصور.. بعثة الزمالك تشيد بحافلة موقعة السوبر
- النحاس يعقد جلسة مع لاعبي الشرقية استعدادا لسموحة
- أبرز «خناقات» مباريات القطبين قبل القمة 114 بالسوبر.. «تقرير»
- بالصور.. «الشباب» تختتم فعاليات مبادرة «تجمعنا قارة ٣» للطلائع الأفارقة
- بالصور.. الزمالك يكلف مقلد بمتابعة إنهاء تجهيزات شاشات السوبر
- ماليك إيفونا يؤازر الأهلي قبل موقعة السوبر
- الإسماعيلي يتعادل سلبيا أمام سموحة بالشوط الأول
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
حبس هارب من 100 سنة سجن وإحالته للجنايات بتهمة القتل في الفيوم
أمر المستشار أحمد الحمزاوي مدير نيابة سنورس بالفيوم بحبس خالد أمين شحاتة الشهير بـ |سفاح سنهور| 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب القبض عليه وبحوزته أسلحة نارية كما أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات في قضية قتل لشخصين
ونجح قطاع مصلحة الأمن العام والمباحث الجنائية بالفيوم في إسقاط |سفاح سنهور| الهارب من أكثر من 100 عام سجن وذلك أثناء اختبائه بالجيزة. وردت معلومات إلى اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم باختفاء المسجل خطر خالد أمين شحاتة زعيم البؤرة الإجرامية بمنطقة سنهور مركز سنورس الفيوم بمنطقة منشأة البكاري بالهرم.وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم أن المتهم مطلوب في قضيتي قتل شخصين و6 أحكام جنايات سرقة بالإكراه وبلطجة واتجار بالمواد المخدرة والاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بلغت إجمالي السنوات بها أكثر من مائة عام سجن. تحركت مأمورية مسلحة قادها العميد رجب غراب وكيل إدارة البحث الجنائي بالفيوم والعميد هيثم عطا رئيس مباحث الفيوم والرائد رامي نور الضابط بقطاع مصلحة الأمن العام والنقيب أسامة قرني معاون مباحث سنورس ونجحت في ضبط المتهم وعثر بحوزته على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش.وبمواجهة المتهم أقر بقتله شخصين كما أقر بالأحكام الصادرة ضده تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)