ونجح قطاع مصلحة الأمن العام والمباحث الجنائية بالفيوم في إسقاط |سفاح سنهور| الهارب من أكثر من 100 عام سجن وذلك أثناء اختبائه بالجيزة. وردت معلومات إلى اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم باختفاء المسجل خطر خالد أمين شحاتة زعيم البؤرة الإجرامية بمنطقة سنهور مركز سنورس الفيوم بمنطقة منشأة البكاري بالهرم.وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم أن المتهم مطلوب في قضيتي قتل شخصين و6 أحكام جنايات سرقة بالإكراه وبلطجة واتجار بالمواد المخدرة والاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بلغت إجمالي السنوات بها أكثر من مائة عام سجن. تحركت مأمورية مسلحة قادها العميد رجب غراب وكيل إدارة البحث الجنائي بالفيوم والعميد هيثم عطا رئيس مباحث الفيوم والرائد رامي نور الضابط بقطاع مصلحة الأمن العام والنقيب أسامة قرني معاون مباحث سنورس ونجحت في ضبط المتهم وعثر بحوزته على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش.وبمواجهة المتهم أقر بقتله شخصين كما أقر بالأحكام الصادرة ضده تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.