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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و١٠٠ طلقة نارية في الجيزة
09
فبراير
2017
20:46 PM
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ألقي رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء خالد شلبي مدير الإدارة القبض على عاطل عثر بحوزته على بندقية آلية و١٠٠ طلقة نارية في منطقة البدرشين
وكانت معلومات وردت للمقدم هاني إسماعيل رئيس مباحث البدرشين ومعاونوه النقباء أحمد عبد الصمد وأحمد فايز ومصطفى مخلوف تفيد بحيازة المتهم لأسلحة نارية غير مرخصة بدائرة المركز.وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات، بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم في كمين أمني سري معد له وبحوزته بندقية آلية و١٠٠ طلقة نارية من ذات العيار.بمواجهة المتهم، اعترف أمام العقيد إيهاب شلبي مفتش المباحث بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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