اخبار مصر
-
رياضة
- أبو هشيمة: جوائز البطولة العربية 4 أضعاف نظيرتها الإفريقية
- مارادونا ينضم للعمل بـ«فيفا»
- هاني رمزي يطلب مواجهة السنغال والكاميرون
- بالصور.. بعثة الزمالك تشيد بحافلة موقعة السوبر
- النحاس يعقد جلسة مع لاعبي الشرقية استعدادا لسموحة
- أبرز «خناقات» مباريات القطبين قبل القمة 114 بالسوبر.. «تقرير»
- بالصور.. «الشباب» تختتم فعاليات مبادرة «تجمعنا قارة ٣» للطلائع الأفارقة
- بالصور.. الزمالك يكلف مقلد بمتابعة إنهاء تجهيزات شاشات السوبر
- ماليك إيفونا يؤازر الأهلي قبل موقعة السوبر
- الإسماعيلي يتعادل سلبيا أمام سموحة بالشوط الأول
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إصابة شخصين في انقلاب سيارتين بالغردقة والزعفرانة
09
فبراير
2017
20:46 PM
بواسطة
أصيب شخصان في انقلاب سيارتين ملاكي ونقل في حادثين متفرقين بطريق الغردقة والزعفرانة، تم نقلهما إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج
تلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر بلاغا بانقلاب سيارة تحمل رقم ط ن 5689 سياحة بالطريق الدائري الأوسط أمام مبارك 7 بمدينة الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة محمد على السايح 26 عاما مقيم الأقصر.كما تلقى بلاغا آخر بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم |9631 د ع ب ب| قبل الزعفرانة بـ5 كيلو؛ أسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد أحمد الواعى 45 عاما مقيم المنصورة تم نقله إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع