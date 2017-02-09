أصيب شخصان في انقلاب سيارتين ملاكي ونقل في حادثين متفرقين بطريق الغردقة والزعفرانة، تم نقلهما إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج

تلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر بلاغا بانقلاب سيارة تحمل رقم ط ن 5689 سياحة بالطريق الدائري الأوسط أمام مبارك 7 بمدينة الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة محمد على السايح 26 عاما مقيم الأقصر.كما تلقى بلاغا آخر بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم |9631 د ع ب ب| قبل الزعفرانة بـ5 كيلو؛ أسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد أحمد الواعى 45 عاما مقيم المنصورة تم نقله إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة.