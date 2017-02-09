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مباحث العمرانية تضبط عاطلا سرق ٢٣ هاتفا محمولا
نجح رجال مباحث قسم شرطة العمرانية في القبض على عاطل لارتكابه ٢٣ واقعة سرقة هواتف محمولة من مواطنين أثناء تواجدهم بدائرة القسم
وكان العقيد علاء فتحي، مفتش المباحث، والمقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، تلقيا عدة بلاغات من المواطنين تفيد بقيام مجهول يستقل دراجة بخارية بسرقة هواتفهم المحمولة أثناء سيرهم بشوارع القسم.بإجراء التحريات اللازمة تمكن النقباء أحمد عصام وأحمد علام وأحمد الأبيض ومعتصم رزق ومصطفى عبد الآخر من تحديد هوية المتهم، بتقنين الإجراءات تم ضبطه في كمين أمني سري معد له.بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد المتهم عن أماكن إخفائه المسروقات، حيث أمكن إعادتها إلى أصحابها.وحررت مباحث العمرانية المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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