بانجول (رويترز) - تعهد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بتقديم مساعدات لجامبيا قيمتها 75 مليون يورو (80 مليون دولار) مجددا مساعدته للدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد أسابيع من فرار رئيسها إلى الخارج تحت ضغط عسكري عقب هزيمته في الانتخابات.

وجمد الاتحاد مساعدته لجامبيا وهي واحدة من أفقر دول العالم بعد أن جرمت حكومة الرئيس السابق يحيى جامع المثلية الجنسية في أواخر عام 2014.

ويمثل استئناف المساعدات الأوروبية تصويتا بالثقة في رئيس جامبيا الجديد اداما بارو الذي قال إن البلد يعاني من نقص شديد في العملة الصعبة.

وتعهد بارو باحترام حقوق الإنسان وقال إنه يريد إعادة بناء العلاقات الخارجية لبلاده التي تضررت بشدة.

وعقب اجتماع مع بارو في العاصمة بانجول قال المفوض الأوروبي للتعاون والتنمية نفين ميميكا إن المساعدات ستستخدم لتحسين الأمن الغذائي وإعادة بناء الطرق والمساعدة في توفير فرص عمل.

وقال ميميكا للصحفيين "هذه الزيارة علامة واضحة على استعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير مساعدات مالية وفنية فورية لدعم العملية الديمقراطية في جامبيا."

وأضاف أن الاتحاد يجهز مجموعة مساعدات على الأمد المتوسط قيمتها 150 مليون يورو.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)