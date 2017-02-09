برلين (رويترز) - قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) والسلطات الألمانية يوم الخميس إن مسؤولين كبارا من أجهزة الشرطة في أوروبا اتفقوا على تعزيز التنسيق وتوسيع جهود مكافحة الإرهاب لمحاربة شبكة متنامية من المتشددين الإسلاميين.

وقال بيان أصدرته يوروبول والمضيفون الألمان إن حوالي 100 من كبار مسؤولي الشرطة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا اتفقوا على توثيق التعاون أثناء اجتماع في برلين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال روب وينرايت مدير يوروبول "أوروبا تواجه أخطر تهديد إرهابي في أكثر من عشر سنوات... الطبيعة العابرة للدول بشكل متزايد للجماعات الإرهابية وأنشطتها يتطلبان تنسيقا أوثق من أي وقت مضى بين سلطات إنفاذ القانون المعنية في أرجاء أوروبا."

وقال هولجر ميونش رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا "الإرهابيون اليوم لديهم قدرة هائلة على الحركة... لا يمكننا النجاح في محاربة الإرهاب إلا إذا عملت كافة السلطات الأمنية الأوروبية بشكل وثيق معا في ظل تنسيق من هيئة مركزية."

ووفقا للبيان فإن مسؤولي الشرطة سينشئون الآن هيئة لتوجيه العمليات في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب التابع ليوروبول في لاهاي سيضم رؤساء الوكالات الوطنية لمكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية.

وقال البيان إنهم اتفقوا أيضا على إنشاء فرق خاصة عابرة للحدود يمكنها أن تطور على وجه السرعة خططا وإجراءات للرد في إطار مكافحة الإرهاب.

وقال مسؤولون إن هجمات شنها إسلاميون مؤخرا في أوروبا بما في ذلك هجوم أودى بحياة 12 شخصا في برلين في ديسمبر كانون الأول أبرزت الحاجة إلى تنسيق أفضل وتبادل أسرع للمعلومات.

(إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)