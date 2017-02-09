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رئيسة وزراء بريطانيا: أمر الهجرة الذي أصدره ترامب كان خطأ
09
فبراير
2017
19:22 PM
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لندن (رويترز) - قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يوم الخميس إن الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويحظر مؤقتا دخول المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة خطأ وإن بريطانيا لا تعتزم تبني سياسة مماثلة.
وأعلن أمر ترامب بعد ساعات من أول اجتماع يعقده مع ماي في واشنطن الشهر الماضي وحظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.
وقالت ماي لدى سؤالها عن الأمر خلال مؤتمر صحفي "اعتقدنا أن هذا كان خطأ ومثيرا للانقسام... إنها ليست سياسة يمكن أن تتبناها المملكة المتحدة."
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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