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جنرال أمريكي يدعو لمراجعة العلاقة مع باكستان
09
فبراير
2017
19:22 PM
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واشنطن (رويترز) - قال الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يوم الخميس إن هناك حاجة إلى "مراجعة شاملة" للعلاقات مع باكستان مضيفا أنها تدعم طالبان وتقوض موقف الحكومة الأفغانية.
وقال الجنرال نيكلسون أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي "أفضل طريقة لتقييم علاقتنا المعقدة مع باكستان تكون من خلال مراجعة شاملة."
وخفضت الولايات المتحدة بشدة من المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى باكستان في السنوات الأخيرة بما يعكس الإحباط المتنامي لدى عدد متزايد من المسؤولين بسبب دعم الدولة المسلحة نوويا لطالبان في أفغانستان المجاورة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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