قالت سفارة الدانمارك في القاهرة إنه بالتنسيق مع بلدان شمال أوروبا تم صدور قرار بتغيير تحذيرات السفر لجنوب سيناء.



وأضافت السفارة في بيان لها وصل الموقع نسخة منه أن الدانمارك لم تعد تنصح بعدم السفر الى شرم الشيخ، بما في ذلك المطار، ومناطق دهب وسانت كاترين، وأن التغيير يتم اعتبارا من اليوم الخميس.



وأوضحت السفارة أن الدنمارك لا تزال تنصح بعدم السفر غير الضروري إلى بقية جنوب سيناء.



وأشارت السفارة إلى أن التغيير يعني أن الدنمارك لا تنصح بعدم السفر إلى جميع الوجهات السياحية الرئيسية في مصر، بما في ذلك القاهرة، الإسكندرية، على ساحل البحر الأحمر والأقصر وأسوان والوجهات السياحية في جنوب سيناء.

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