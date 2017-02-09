أمر أحمد مصطفى حمدان، مدير نيابة نجع حمادي، بحبس متهم بحيازة كمية من المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارًا بضبط |ع.م.ع| 31 سنة ومقيم شارع الجمهورية بمدينة نجع حمادي وبحوزته كمية من المخدرات مختلفة الأنواع قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.وبمواجهته أمام مدير النيابة أحمد مصطفى حمدان، أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه بدائرة المركز، تم حبس المتهم 4 أيام.