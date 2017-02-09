قضت، اليوم الخميس، محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس رئيس نادي الزمالك شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر ضده بتغريمه 30 ألف جنيه، والاكتفاء بتغريمه 5 آلاف جنيه، كما قضت بتأييد تغريمه 5 آلاف جنيه في دعوى أخرى