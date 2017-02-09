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تخفيض الغرامة على مرتضى منصور في اتهامه بسب وقذف ممدوح عباس
09
فبراير
2017
17:46 PM
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قضت، اليوم الخميس، محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس رئيس نادي الزمالك شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر ضده بتغريمه 30 ألف جنيه، والاكتفاء بتغريمه 5 آلاف جنيه، كما قضت بتأييد تغريمه 5 آلاف جنيه في دعوى أخرى
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد محمد شحاتة وبعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب، وأمانة سر محمود صابر ومدحت فرغلي.كانت محكمة جنح الدقي قضت في وقت سابق، بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في دعويين منفصلتين، الأولى 30 ألف جنيه، والثانية 5 آلاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق.
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