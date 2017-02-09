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قائد شرطة لندن: زيارة ترامب لبريطانيا قد تتم في يونيو
لندن (رويترز) - قال قائد شرطة لندن يوم الخميس إن زيارة الدولة المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا قد تحدث خلال شهر يونيو حزيران.
وقال برنارد هوجان هوي لمحطة إذاعة ال.بي.سي "أعتقد أن الرئيس ترامب سيأتي خلال يونيو حزيران."
وأضاف قائد الشرطة أن هناك مخاوف من تنظيم احتجاجات وقت الزيارة.
ودعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تسعى لعلاقات أوثق مع واشنطن في الوقت الذي تنسحب فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ترامب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا.
وتشمل زيارة الدولة استعراضات تتسم بالبذخ للأبهة الملكية ومأدبة تستضيفها الملكة إليزابيث.
وأثارت دعوة ماي انتقادات في بريطانيا حيث وقع أكثر من 1.8 مليون شخص التماسا يدعو إلى إلغاء الزيارة. وقال رئيس مجلس العموم البريطاني إنه لا يؤيد فكرة أن يخاطب ترامب البرلمان خلال الزيارة.
وقال متحدث باسم ماي للصحفيين "الدعوة قدمت وقبلت في الفترة الأخيرة... لم تتأكد بعد تفاصيل الزيارة."
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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