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انقضاء دعوى اتهام حسين سالم ويوسف والي في «أرض البياضية» بالتصالح
09
فبراير
2017
15:46 PM
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قضت الدائرة ١٧جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، بانقضاء الدعوى المدنية بالتصالح في إعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية |أرض جزيرة البياضية|
قدمت النيابة اليوم الخميس، خلال الجلسة مذكرة تفيد بعدم جواز التصالح مع حسين سالم، ورد الدفاع بتقديم شهادة للمحكمة تفيد بالتصالح مع الدولة في محمية أرض البياضية.وطلب القاضي في الجلسة السابقة تقديم ما يوضح أن التصالح شمل رقم وموضوع قضية أرض البياضية.وكان |والي| قد اتهم ببيع جزيرة البياضية -بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا-، إلى حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وتنازل سالم عن |أرض جزيرة البياضية| ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبة.
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