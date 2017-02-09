قدمت النيابة اليوم الخميس، خلال الجلسة مذكرة تفيد بعدم جواز التصالح مع حسين سالم، ورد الدفاع بتقديم شهادة للمحكمة تفيد بالتصالح مع الدولة في محمية أرض البياضية.وطلب القاضي في الجلسة السابقة تقديم ما يوضح أن التصالح شمل رقم وموضوع قضية أرض البياضية.وكان |والي| قد اتهم ببيع جزيرة البياضية -بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا-، إلى حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وتنازل سالم عن |أرض جزيرة البياضية| ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبة.