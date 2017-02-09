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جهود مكثفة لإعادة سيدة ونجلها إلى المنزل بعد تغيبهما في المنيا
09
فبراير
2017
14:47 PM
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تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث سمالوط، جهودها لإعادة سيدة ونجلها تغيبا عن المنزل في ظروف غامضة لمنزلهما بقرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط
تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغا من |نادي حبيب كامل يفيد بتغيب زوجة ابنه شخص يدعي |سلامة| نجار مسلح ويعمل بالقاهرة، وتدعى |مارسيل. ج| (23 سنة) حاصلة على دبلوم فني ربة منزل ومعها طفلها |كيرولس| من قرية الطيبة مركز سمالوط.وتضمن البلاغ أن السيدة المتغيبة خرجت من منزلها بصحبتها نجلها صباحا متجهة لأداء الصلاة في المطرانية، واختفت في ظروف غامضة منذ لحظة خروجها ولم تعد مرة أخرى إلى المنزل.وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
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