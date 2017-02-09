وجهت قوات مباحث الإدارات العامة بقطاع الأمن الاقتصادي بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، العديد من الحملات الأمنية، وأسفرت جهود مباحث شرطة الكهرباء عن ضبط 10673 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل غرامات في 8691 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل مخالفات في 7 قضايا مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 670 حكما قضائيا

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 399 قضية متنوعة، والمرور على 66 وحدة نهرية، وتأمين تنفيذ 88 قرار إزالة لتعديات واقعة على منافع الري والصرف والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ 16 حكما قضائيا.كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 213 قضية في مجال (الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب)، وتنفيذ 75 حكما قضائيا.وتحرر المحاضر اللازمة، وجار عرضها على النيابة العامة.