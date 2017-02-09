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ضبط موظف بريد سهل لنجل متوفى الاستيلاء على 14 ألف جنيه بالعياط
09
فبراير
2017
14:47 PM
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تمكنت وحدة مباحث إدارة شرطة البريد بالجيزة من ضبط موظف بريد سهل لنجل أحد العملاء الاستيلاء على 14 ألف جنيه من دفتر توفير والده بعد وفاته مباشرة، رغم وجود ورثة شرعيين آخرين
وكانت قوة من مباحث شرطة البريد ألقت القبض على |س.م| موظف بمكتب بريد العياط، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسدد المبلغ، وأمر اللواء |محمد يوسف| مساعد وزير الداخلية -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم عن ذلك بإدارة شرطة البريد، وإرساله بالمتهم لمركز شرطة العياط لقيده وعرضه على النيابة.
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