وكشفت التحريات أن | ا. ث| وكيل مكتب بريد بالمنيا، استولى على أموال من حساب أحد العملاء عن طريق استخراج إيصال سحب والتوقيع عليه بدلا منه دون علمه والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وسدد المبلغ، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم عن ذلك بإدارة شرطة البريد، وإحالة المتهم إلى النيابة.