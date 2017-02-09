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الأمن الاقتصادي يضبط 14 ألف قضية وينفذ 1000 حكم
09
فبراير
2017
14:47 PM
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تمكنت قوات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار، من ضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون من خلال عدة حملات أمنية قامت بها قوات إدارات مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء
وأسفرت الحملات عن ضبط 14815 قضية متنوعة وتنفيذ 1004 أحكام قضائية.ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
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