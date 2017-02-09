تمكنت قوات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار، من ضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون من خلال عدة حملات أمنية قامت بها قوات إدارات مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء