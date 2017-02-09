قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامى، وكيلا عن الدكتور فريد أحمد عبد العال، مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى، التي طالب فيها بعزل وزير التخطيط من رئاسة معهد التخطيط القومى، إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٦٧٩٦ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط الإداري، ورئيس معهد التخطيط القومى بصفته.وذكرت الدعوى أن وزير التخطيط دعا بالمخالفة للقانون إلى اجتماع مجلس معهد التخطيط، لاعتماد جدول أعمال المعهد رغم عدم وجود قرار بتعيينه.وأضافت الدعوى أن هناك تعارضا بين منصب وزير التخطيط وهو منصب سياسي، وبين منصب رئيس معهد التخطيط، وهو هيئة مستقلة طبقا للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥.وتساءلت الدعوى كيف يحق لوزير التخطيط الجمع بين اعتماد ميزانيتين، هما ميزانية وزارة التخطيط وأخرى خاصة بالمعهد ذو الجهة المستقلة.