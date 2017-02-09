ضبط موظف ببريد دمياط استولى على 8 آلاف جنيه من حسابات الهيئة

ضبطت وحدة مباحث إدارة شرطة البريد بمحافظة دمياط |ن– ن- ا|، 39 سنة؛ لاختلاسه 8005 جنيهات من حسابات التوفير بالمكتب محل عمله

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة وسدد المبلغ، وأمر اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وإرساله بالمتهم لمركز شرطة فارسكور لقيده وعرضه على النيابة، والتنسيق مع المسئولين بالهيئة القومية للبريد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم لعدم تكرار تلك الواقعة مرة أخرى.