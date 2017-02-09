ع.م”، عاطل، بمحطة الشهداء، أثناء مرور الحقيبة الخاصة به على |جهاز الإكس راى لفحص الحقائب| المتواجد بمدخل المحطة وبداخلها طبنجة صوت. وبتفتيشه عثر بحوزته على طبنجة صوت أخرى بين طيات ملابسه، بفحص الأولى تبين أنها عبارة عن طبنجة عيار 9 ألماني الصنع بها بدون طلقات، يشتبه أن تكون معدلة، وبفحص الثانية تبين أنها عبارة عن طبنجة عيار 9 مللى قصير ماركة (ألمانى الصنع وبداخلها 7 طلقات صوت من ذات العيار، يشتبه أن تكون معدلة أيضا). وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في الاحتفالات والمناسبات. وأمر اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم وإرساله بالمتهم والحرز لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.