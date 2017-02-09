وقع انفجار قرابة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش، اليوم الخميس، في محطة فلامانفيل النووية في شمال فرنسا، غير أن السلطات المحلية أكدت أنه حصل "خارج المنطقة النووية"، نافية أن يكون هناك أي خطر تلوث.

وقال مدير مكتب مسؤول الإدارة المحلية أوليفييه مارميون، إن خمسة أشخاص أصيبوا "بتسمم طفيف" نووي، من دون أن تسجل أي إصابات خطيرة، مشيرا إلى وقف أحد المفاعلين في المحطة النووية.