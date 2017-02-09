وكان المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، تلقى عدة بلاغات من المواطنين يفيد بسرقتهم أثناء تواجدهم بدائرة القسم، وبإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين.وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم وراء ارتكاب 13 واقعة سرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.