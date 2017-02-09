اخبار مصر
-
رياضة
- هاو مدرب بورنموث باق في منصبه رغم تراجع النتائج
- الاتحاد السكندري يحسم مصير مختار.. اليوم
- مصر تحتل المركز الـ 23 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»
- سنة أولى سوبر لـ10 لاعبين في الأهلي
- مؤتمر السوبر- حلمي يجيب.. ماذا لو خسر أمام الأهلي.. وهل يشارك باولو؟
- تصنيف فيفا- مصر تتربع على عرش إفريقيا
- حلمي يكشف.. كيف أصبح الشناوي جاهزا للسوبر رغم الإصابة؟
- مؤتمر السوبر- مروان محسن وأهداف أنتوي وزكي في تصريحات غريبة للبدري
- محمد حلمي يوضح طريقة لعب الزمالك في مباراة السوبر
- إبراهيم صلاح: منافسة شرسة بين لاعبي الزمالك قبل السوبر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط 3 عاطلين ارتكبوا 13 واقعة سرقة بـ«أكتوبر»
09
فبراير
2017
12:48 PM
بواسطة
ضبط رجال مباحث الجيزة 3 عاطلين لاتهامهم بارتكاب 13 واقعة سرقة بمنطقتي الشيخ زايد وأكتوبر وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة
وكان المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، تلقى عدة بلاغات من المواطنين يفيد بسرقتهم أثناء تواجدهم بدائرة القسم، وبإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين.وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم وراء ارتكاب 13 واقعة سرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع