تمكن رجال مباحث قسم شرطة الطالبية من القبض على سائق وعاطل لاتهامهما بسرقة حقائب السيدات، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة

كانت معلومات قد وردت لرئيس المباحث تفيد بقيام المتهمين بخطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بشوارع القسم، وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات.بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.