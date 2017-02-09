ضبط رجال مباحث الجيزة عاطلين لاتهامهما بسرقة حقيبة أستاذ جامعي، وأُخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة بالواقعة

تفاصيل الواقعة بدأت بتواجد كمين أمني بمنطقة الهرم لتفقد الحالة الأمنية، وأثناء تواجد القوات استغاث بهم أستاذ جامعي بعدما سرق مجهولون حقيبة يده.بتعقب المتهمين أمكن ملاحقتهما وضبطهما وبحوزتهما المسروقات، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.