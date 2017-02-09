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الصين تقول إنها تولي أهمية كبيرة للعلاقات بعد رسالة من ترامب
09
فبراير
2017
10:22 AM
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بكين (رويترز) - قالت الصين يوم الخميس إنها تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الولايات المتحدة بعد أن أكدت أنها تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن الصين أشادت بترامب لإرساله تهنئة بمناسبة السنة القمرية الجديدة للشعب الصيني وأضاف أن التعاون بين البلدين هو الخيار الوحيد.
وذكر بيان للبيت الأبيض أن ترامب بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء وقال إنه يتطلع إلى تطوير "علاقة بناءة" مع الصين.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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