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إعادة محاكمة 156 متهما اليوم في «مذبحة كرداسة»
تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة، والمعروفة إعلاميا بـ|مذبحة كرداسة|
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة وحملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فطعن 156 شخصا من المتهمين على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
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