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وكالة روسية: بوتين يسافر إلى الصين في مايو
09
فبراير
2017
08:22 AM
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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير روسيا لدى الصين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسافر إلى الصين في مايو أيار للمشاركة في قمة وإنه يعتزم أيضا إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)
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