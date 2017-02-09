-
رياضة
- نبيل محمود مديرا فنيا للرجاء خلفا لـ«محجوب»
- مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والدوريات العربية
- الافيس يبلغ نهائي كأس ملك اسبانيا للمرة الأولى
- مميزات المنتخب وأبوتريكة وستوك سيتي في أبرز 7 تصريحات لرمضان صبحي
- دورتموند يهزم هيرتا بركلات الترجيح في كأس ألمانيا
- هدفان رائعان يمنحان ليستر الفوز في الوقت الإضافي على ديربي في كأس انجلترا
- الزمالك عن أزمة شيكابالا:السوبر أهم
- حسام البدري عقدة الزمالكاوية في مباريات القمة.. «بروفايل»
- دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا على حساب هيرتا برلين
- هدف سيبريان يبقي نيس في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
استطلاعات تشير إلى فوز لوبان في الجولة الأولى لانتخابات فرنسا لكنها ستخسر الإعادة
باريس (رويترز) - أظهر استطلاع جديد نشر يوم الخميس أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ستفوز على الأرجح بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية في حين أشارت استطلاعات أخرى إلى أنها ستخسر جولة الإعادة أمام مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون.
وذكرت مؤسسة هاريس انتر أكتيف أن استطلاعا لنوايا التصويت للجولة الأولى التي ستجرى في 23 أبريل نيسان أشار إلى أن لوبان زعيمة الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة والاتحاد الأوروبي ستحصل على 24 في المئة مقابل 21 في المئة لماكرون.
وجاء في المركز الثالث المرشح المحافظ فرانسوا فيون وحصل على 19 في المئة. وكان فيون مرشحا للفوز قبل أسبوعين فقط لكن حملته تضررت جراء فضيحة مالية.
وسيخوض المرشحان الأعلى حصولا على الأصوات جولة إعادة في السابع من مايو أيار.
وأظهر استطلاعان ليل الأربعاء تفوقا مماثلا لزعيمة اليمين لوبان على ماكرون في الجولة الأولى لكنهما أشارا إلى أن ماكرون المصرفي السابق سيهزم لوبان في جولة الإعادة وسيحصل على نحو 63 في المئة مقابل 37 في المئة للوبان.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)