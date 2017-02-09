استطلاعات تشير إلى فوز لوبان في الجولة الأولى لانتخابات فرنسا لكنها ستخسر الإعادة

باريس (رويترز) - أظهر استطلاع جديد نشر يوم الخميس أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ستفوز على الأرجح بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية في حين أشارت استطلاعات أخرى إلى أنها ستخسر جولة الإعادة أمام مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون.

وذكرت مؤسسة هاريس انتر أكتيف أن استطلاعا لنوايا التصويت للجولة الأولى التي ستجرى في 23 أبريل نيسان أشار إلى أن لوبان زعيمة الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة والاتحاد الأوروبي ستحصل على 24 في المئة مقابل 21 في المئة لماكرون.

وجاء في المركز الثالث المرشح المحافظ فرانسوا فيون وحصل على 19 في المئة. وكان فيون مرشحا للفوز قبل أسبوعين فقط لكن حملته تضررت جراء فضيحة مالية.

وسيخوض المرشحان الأعلى حصولا على الأصوات جولة إعادة في السابع من مايو أيار.

وأظهر استطلاعان ليل الأربعاء تفوقا مماثلا لزعيمة اليمين لوبان على ماكرون في الجولة الأولى لكنهما أشارا إلى أن ماكرون المصرفي السابق سيهزم لوبان في جولة الإعادة وسيحصل على نحو 63 في المئة مقابل 37 في المئة للوبان.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)