تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة عضو بحركة |تمرد| بتهمة التظاهر أمام قصر الاتحادية، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم، منها التجمهر واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين.