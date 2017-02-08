وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة؛ لمكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة، والتي تشمل: «دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل» بالمحافظات

وأسفرت الحملة، عن ضبط 493 قضايا متنوعة، وتأمين تنفيذ 60 إزالة تعديات على نهر النيل، والمجاري المائية، والرقعة الزراعية، ومنافع الري والصرف، وتنفيذ 15 حكما قضائيا.واتخذت شرطة البيئة والمسطحات الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.