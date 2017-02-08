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شرطة النقل: ضبط 113 هارب من أحكام و218 بائع متجول
08
فبراير
2017
23:46 PM
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وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات؛ لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وبداخل القطارات
وأسفرت الحملات بإشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 13 قضية: (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و14 قضية في مجال الاتصالات والبريد، و218 بائع متجول، و1747 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 113 حكم قضائي، لهاربين من أحكام.
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