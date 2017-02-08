وأسفرت الحملة، عن ضبط 10 آلاف و349 قضية سرقة تيار كهربائي، و1791 قضية سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة، المقامة على الأراضي الزراعية، وتحصيل مبالغ عن غرامات سرقة تيار، وصلت إلى 8923 حالة، وتحصيل 9 مخالفات شروط التعاقد، وتنفيذ 654 حكمًا قضائيًا. واتخذت شرطة الكهرباء الإجراءات القانونية اللازمة، حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.