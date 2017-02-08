أعلن وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى أن بلاده ستستقبل قيادات ليبية فاعلة من بينها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اللذان اعتبرهما جزءا من حل الأزمة السياسية الليبية.

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