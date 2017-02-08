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3 قتلى في انفجار داخل مصنع بولاية لويزيانا الأمريكية
08
فبراير
2017
22:15 PM
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انفجار وقع داخل أحد المصانع الواقعة غرب ولاية لويزيانا الأمريكية.
وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع في مصنع "باكجينج كوربرويشن أوف أمريكا" وأسفر أيضًا عن سقوط عدد من الجرحى، واعتبار أحد الأشخاص في عداد المفقودين.
ولم تتوافر – حتى الآن – أية تقارير عن أسباب الانفجار.
وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع في مصنع "باكجينج كوربرويشن أوف أمريكا" وأسفر أيضًا عن سقوط عدد من الجرحى، واعتبار أحد الأشخاص في عداد المفقودين.
ولم تتوافر – حتى الآن – أية تقارير عن أسباب الانفجار.
بواسطة
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