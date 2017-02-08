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الحبس 6 أشهر لـ 5 أشقاء اعتدوا على صاحب مطعم في حلوان
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 5 أشقاء، بالحبس 6 أشهر؛ بتهمة التعدي على صاحب مطعم، وإصابته إصابات متفرقة بالجسم
صدر القرار برئاسة المستشار خليفة الجيوشي، وعضوية المستشارين هشام الشياطي، وأحمد رأفت، وبسكرتارية أحمد صبحي.البداية، عندما تلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من مستشفى الإنتاج الحربي بحلوان، يفيد وصول «شادي. م. ع» 26 سنة، صاحب مطعم، وبه عدة إصابات بالجسم، تم تشكيل فريق بحث وتحر؛ لكشف الجناة.وكشفت تحريات المباحث قيام مشاجرة بين «شادي» صاحب مطعم، و«هاني» عاطل؛ بسبب الحساب على الأكل، قام الطرف الثاني بالاستعانة بأشقائه «محمود ومحمد وعمرو وأشرف» فتعدوا على صاحب المطعم، مستخدمين فرد خرطوش، وأسلحة بيضاء، مما أدى إلى إصابته بإصابات متعددة بالجسم، وفروا هاربين.و بتقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وصدر ضدهم حكم بالحبس 6 أشهر.
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