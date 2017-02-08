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براءة 15 متهما بالإتجار في المواد المخدرة بحلوان
08
فبراير
2017
20:47 PM
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء ببراءة 15 شخصا متهمين في قضايا مخدرات
صدر القرار برئاسة المستشار خليفة الجيوشي، وعضوية المستشارين هشام الشياطي، وأحمد رأفت، وبسكرتارية أحمد صبحي.وشملت البراءة كل من: فهد سلامة، وسيد علي، وإسلام سيد، وعمرو محمد، وحسين محمود، وزكي عبد الحميد، وكريم حمدي، ومحمد نجم، ومحمد أبو المجد، ومحمد عبد اللطيف، وتامر إبراهيم، وأحمد جمال، ومحمد محمد السيد، وأحمد عبد الغني، ومحمود محمد.كانت النيابة العامة أحالت الـ15 متهما في قضايا إتجار في المواد المخدرة بحلوان إلى محكمة الجنايات.
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