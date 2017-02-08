صدر القرار برئاسة المستشار خليفة الجيوشي، وعضوية المستشارين هشام الشياطي، وأحمد رأفت، وبسكرتارية أحمد صبحي.وشملت البراءة كل من: فهد سلامة، وسيد علي، وإسلام سيد، وعمرو محمد، وحسين محمود، وزكي عبد الحميد، وكريم حمدي، ومحمد نجم، ومحمد أبو المجد، ومحمد عبد اللطيف، وتامر إبراهيم، وأحمد جمال، ومحمد محمد السيد، وأحمد عبد الغني، ومحمود محمد.كانت النيابة العامة أحالت الـ15 متهما في قضايا إتجار في المواد المخدرة بحلوان إلى محكمة الجنايات.