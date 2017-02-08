قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين في قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة 45 يومًا على ذمة التحقيقات

وكان النائب العام قد أمر بمنع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.