قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية |أحداث البحر الأعظم| لجلسة ٥ مارس لسماع الشهود

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيدكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة |بديع| وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.