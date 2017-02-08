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تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث البحر الأعظم لـ5 مارس
08
فبراير
2017
15:46 PM
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية |أحداث البحر الأعظم| لجلسة ٥ مارس لسماع الشهود
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيدكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة |بديع| وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
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