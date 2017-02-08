صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية خارج البلاد |تنظيم الدولة الإسلامية|، والتخطيط ضد ممتلكات الدولة، وحيازة أسلحة.