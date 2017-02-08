وكان مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل، ما أدى إلى وفاة شخص يدعى أحمد رجب أبو الحسن 20 سنة، وإصابة كل من مصطفى رجب أبو الحسن 18 سنة، وعلاء محمد سيد 35 سنة، والذي دخل في غيبوبة، ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام بينما تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى لحين التصريح بدفنها. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.