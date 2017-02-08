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إلزام مدرب ناشئى الأهلي بدفع 117ألف جنيه مصاريف دراسة لأبنائه
08
فبراير
2017
14:47 PM
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قضت محكمة الأسرة بالعجوزة المنعقدة في محكمة الجيزة، بإلزام كابتن هشام حنفي، مدرب الناشئين بنادي الأهلي، بدفع 117 ألف جنيه مصاريف الدراسة السنوية لأبنائه
وكانت ميادة محمد رضا، طليقة كابتن هشام حنفي، أقامت دعوى قضائية للمطالبة بالمصاريف الدراسية لابنيها عمر وفريدة، مستندة إلى دخل المدرب الشهري من تدريبه لفريق الناشئين بنادي الأهلي، وتقديمه لبرنامج السادسة مساء المذاع على قناة الأهلي.وأكد المحامي سعيد بيومي، دفاع كابتن هشام حنفي، أنه تقدم باستئناف على الحكم الصادر، نظرا لترك موكله عمله كمقدم برامج بقناة الأهلي، مما يترتب عليه تغير وضعه المالي، مشيرا إلى أن المبلغ المحدد في الحكم لم يعد في إمكانيات موكله.
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