ضبط موظف ببريد الساحل اختلس ١٠ آلاف من عهدته

تمكنت وحدة مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط |س – ع - م|، لقيامه باختلاس مبلغ ١٠ آلاف جنيه، من عهدته المالية بالخزينة محل عمله

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقام بسداد المبلغ.وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات بتحرير عن ذلك المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وإرساله بالمتهم لقسم شرطة الساحل لقيده وعرضه على النيابة، والتنسيق مع المسئولين بالهيئة القومية للبريد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم للحيلولة دون تكرار تلك الواقعة مرة أخرى.