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مقتل بائع في مشاجرة بسوق الخضار في المنيا
شهدت سوق الخضر والفاكهة بمركز سمالوط بالمنيا، مشاجرة بين بائع مأكولات متجول وعامل وبائع آخر بالسوق بسبب خلاف على أسعار سندوتشات كبدة، وأسفرت عن مقتل بائع المأكولات متأثرًا بطعنة نافذة في الصدر
تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد محمد أبو الليل مأمور مركز شرطة سمالوط، بحدوث مشاجرة ومتوفى بمنطقة سوق الخضر والفاكهة بالمدينة، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص يدعى |ياسر -أ| 30 سنة بائع مأكولات متجول، بمنطقة السوق، إثر تلقيه طعنات نافذة بالصدر.كشفت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، والعقيد أشرف عبد المالك، رئيس فرع بحث شمال، قيام المتهمين محمد-ز 24 سنة بائع خضراوات، وأحمد- م 25 سنة عامل، بالتشاجر مع المجني عليه، بسبب الخلاف على سعر بيع سندوتشات الكبدة . وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المحافظة.
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