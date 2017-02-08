أجلت الدائرة 11 |إرهاب| بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة إجراءات المتهم رضا سمير رمضان محمد – 38 سنة، وهو المتهم رقم 39 في القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ|أحداث اقتحام قسم التبين|

. وذلك لجلسة 14 فبراير الجاري للاطلاع .كانت قد تمكنت قوات الأمن بضبط المتهم بأحد الأكمنة بمنطقة التبين وتم اتخاذ اللازم قانونا ضده بعد الكشف عليه، وتبين أنه صادر ضده حكم غيابي في قضية اقتحام قسم التبين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.