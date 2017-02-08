اخبار مصر
-
رياضة
- بالصور.. محمد صلاح يشارك بأول مران مع روما عقب أمم أفريقيا
- مصدر: إيقاف لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى 4 سنوات بسبب المنشطات
- طارق مصطفى يحيي ذكرى شهداء الزمالك بـ«فيديو»
- نقص الجير يتسبب في إلغاء مباراة الأهلي وصيد المحلة مواليد 98
- 20 نائبا بالبرلمان يحضرون موقعة الأهلي والزمالك بالسوبر في أبو ظبي
- «الميرغني» في ذكرى «الدفاع الجوي»: أسوأ يوم في تاريخ الزمالك
- بالصور.. أحمد مرتضى يستقبل إبراهيم صلاح في مطار أبو ظبي
- تدريب صباحي لوادي دجلة بالقاهرة بعد العودة من الإسماعيلية
- تفاصيل قرعة سوبر القاهرة للشباب مواليد 97
- رانييري يثق في قدرة "محاربي" ليستر على تجنب الهبوط في إنجلترا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم باقتحام قسم التبين لـ14 فبراير
08
فبراير
2017
14:47 PM
بواسطة
أجلت الدائرة 11 |إرهاب| بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة إجراءات المتهم رضا سمير رمضان محمد – 38 سنة، وهو المتهم رقم 39 في القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ|أحداث اقتحام قسم التبين|
. وذلك لجلسة 14 فبراير الجاري للاطلاع .كانت قد تمكنت قوات الأمن بضبط المتهم بأحد الأكمنة بمنطقة التبين وتم اتخاذ اللازم قانونا ضده بعد الكشف عليه، وتبين أنه صادر ضده حكم غيابي في قضية اقتحام قسم التبين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع