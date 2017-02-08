كان اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بلاغات من مصطفى.ا.م 50 سنة و(3) آخرين، مقيمين جميعا الشرقية تفيد ادعاء خالد.م.م أنه ذو نفوذ وعلاقات وثيقة بالمسئولين بجامعة قناة السويس وطلب وحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استغلال ذلك النفوذ لتسهيل تعيين ذويهم في وظائف مختلفة بجامعة قناة السويس.وأسفـرت تحريات العقيد هشام نور مدير إدارة الأموال العامة بالقناة وسيناء تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن صحة بلاغ الشاكين وأن المتحرى عنه خالد.م.م 54 سنة موظف بكلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس ومقيم الإسماعيلية. وتبين أنه سبق اتهامه والحكم علية في 7 قضايا [تبديد -استيلاء] يدعى نفوذًا مزعومًا على خلاف الحقيقة وأنه قد حصل من الشاكين على مائة وأربعين ألف جنيه ومسوغات تعيينهم مقابل استغلال ذلك النفوذ المزعوم لتسهيل تعيينهم بوظائف مختلفة بجامعة قناة السويس، ولحبك خطته وبعث الثقة في نفوسهم قدم لهم صور ضوئية لقرارات تعيين مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجامعة قناة السويس تفيد تعيين ذويهم.عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بـأمـاكــن تــردد المتهـم أسفرت عـن ضبطــه بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبمناقـشتـه أقــر بـارتـكـابـه الـواقـعــــة.تحـــرر عـــن الــواقعـــة الـمحضر وبالعرض على النيابة باشرت تحقيقاتها، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.