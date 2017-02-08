904 جنيهات من حسابات عملاء المكتب محل عمله، والذين زالت عنهم أسباب الصرف(الوفاة).وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بسداد المبلغ، وتم التنسيق مع المسئولين بالهيئة القومية للبريد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المذكور، للحيلولة دون تكرار تلك الواقعة مرة أخرى، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير عن ذلك المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد، وإرساله مع المتهم لقسم شرطة ثان دمياط لقيده وعرضه على النيابة.