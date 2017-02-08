خ. خ|، لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض زملائه في العمل، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ قيمتها 19200 جنيه، عن طريق تحصيل مبلغ 480 جنيها من كل فرد نظير تنظيم رحلة لهم من الإسكندرية إلى المعالم الأثرية بالقاهرة والجيزة، والقيام برحلة نيلية. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف قيامه باصطحابهم إلى الأهرامات إلا أنه لم يستكمل برنامج الرحلة لظروف خاصة به وقام برد المبالغ.وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير عن ذلك المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد، وإرساله بالمتهم لقسم شرطة محرم بك لقيده وعرضه على النيابة.