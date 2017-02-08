ضبط موظف ببريد الجناين استولى على 40 ألف جنيه من حسابات التوفير

تمكنت وحدة مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط | م – ق - ع |، لقيامه باختلاس مبلغ 39906 جنيها من حسابات التوفير بالمكتب محل عمله

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقام بسداد المبلغ، جار التنسيق مع المسئولين بالهيئة القومية للبريد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المذكور للحيلولة دون تكرار تلك الواقعة مرة أخرى.وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير عن ذلك المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وإرساله بالمتهم لقسم شرطة الجناين لقيده وعرضه على النيابة.